У побережья Камчатки произошло семь афтершоков магнитудой до 6

Сейсмологи зарегистрировали семь афтершоков в акватории у побережья Камчатки в течение прошедших суток. Как сообщает региональное управление МЧС, магнитуда наиболее мощного из афтершоков достигла показателя 6.0.

По данным оперативной службы, два сейсмических события ощущались в населённых пунктах полуострова с интенсивностью до двух-трёх баллов. Накануне в этом же районе было отмечено шесть подземных толчков меньшей мощности.

Специалисты продолжают постоянное наблюдение за вулканической активностью на территории полуострова, которая значительно увеличилась после мощного землетрясения 30 июля.

Во вторник, 29 октября, в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.