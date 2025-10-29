Минобразования: Таблички «Малоимущие» и «СВО» в школе Азова установили один раз
Скандальные таблички в азовской школе. Обложка © Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» на столах в школе Азова были установлены всего один раз для удобства раздачи питания. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования Ростовской области по результатам проведённой проверки.
В ведомстве пояснили, что таблички разместил работник организации-поставщика питания с целью обозначить категории питающихся детей. После инцидента управление образования Азова провело совещания с организаторами питания, а проверка в других школах области аналогичных фактов не выявила.
Напомним, в школе №11 города Азова Ростовской области произошёл инцидент, вызвавший общественный резонанс: в столовой были установлены таблички с категориями «Малоимущие» и «СВО», что привело к разделению детей по социальному статусу при организации питания. Губернатор региона Юрий Слюсарь охарактеризовал данную практику как грубую дискриминацию. По результатам проверки директор учебного заведения был освобождён от занимаемой должности.
