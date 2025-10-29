Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 08:34

Минобразования: Таблички «Малоимущие» и «СВО» в школе Азова установили один раз

Скандальные таблички в азовской школе. Обложка © Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Скандальные таблички в азовской школе. Обложка © Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» на столах в школе Азова были установлены всего один раз для удобства раздачи питания. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования Ростовской области по результатам проведённой проверки.

В ведомстве пояснили, что таблички разместил работник организации-поставщика питания с целью обозначить категории питающихся детей. После инцидента управление образования Азова провело совещания с организаторами питания, а проверка в других школах области аналогичных фактов не выявила.

«Вы в своём уме?» Миронов назвал апартеидом появление разделительных табличек в школе Азова
«Вы в своём уме?» Миронов назвал апартеидом появление разделительных табличек в школе Азова

Напомним, в школе №11 города Азова Ростовской области произошёл инцидент, вызвавший общественный резонанс: в столовой были установлены таблички с категориями «Малоимущие» и «СВО», что привело к разделению детей по социальному статусу при организации питания. Губернатор региона Юрий Слюсарь охарактеризовал данную практику как грубую дискриминацию. По результатам проверки директор учебного заведения был освобождён от занимаемой должности.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Образование
  • Общество
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar