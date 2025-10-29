Россия и США
29 октября, 08:58

Холдинг «Объединённые пивоварни» сменит название на «Пивоварни Бочкарёв»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photokirov

Один из крупнейших российских производителей пива, созданный на базе активов Heineken, с 1 ноября начнёт работу под новым брендом «Пивоварни Бочкарёв». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По имеющимся данным, компания уже завершила юридическое оформление изменений и подала заявки на регистрацию товарных знаков. Ребрендинг потребует инвестиций в размере 200-500 млн рублей. Изменения направлены на усиление позиций в условиях падения продаж пива в стране на 16,9%.

Ранее сообщалось, что стоимость игристых вин к новогодним праздникам сохранится на приемлемом уровне. В последние годы отечественные вина перестали ассоциироваться у потребителей с низким качеством по сравнению с иностранными винными марками.

