Холдинг «Объединённые пивоварни» сменит название на «Пивоварни Бочкарёв»

Один из крупнейших российских производителей пива, созданный на базе активов Heineken, с 1 ноября начнёт работу под новым брендом «Пивоварни Бочкарёв». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По имеющимся данным, компания уже завершила юридическое оформление изменений и подала заявки на регистрацию товарных знаков. Ребрендинг потребует инвестиций в размере 200-500 млн рублей. Изменения направлены на усиление позиций в условиях падения продаж пива в стране на 16,9%.

