29 октября, 10:31

Число жертв взрыва на заводе в Копейске увеличилось до 18

Обложка © Kandinsky / Life.ru

В результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске погибло 18 человек. Об этом сообщил источник телеканала «Рен-ТВ».

На данный момент спецслужбы продолжают работу по разбору завалов.

Напомним, 22 октября на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области произошёл взрыв. Для ликвидации последствий были задействованы все экстренные службы, а для координации их работы развернут оперативный штаб. По официальным данным, угрозы для жителей и городской инфраструктуры отсутствует. Семьям погибших будет выплачено по 10 миллионов рублей компенсации, а пострадавшим — от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
