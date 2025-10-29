Директор школы в Азове назвала полнейшей клеветой данные о табличках «Малоимущие»
Скандальные таблички в азовской школе. Обложка © Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Директор школы №17 в Азове Евгения Страмаус опровергла информацию о наличии в столовой учебного заведения дискриминационных табличек. Своё заявление она сделала в беседе с корреспондентом РИА «Новости».
«Это безобразие какое-то, это клевета полнейшая. Я, как директор 17-й школы, официально заявляю, что таких табличек у нас в столовой не было никогда», — сказала Страмаус.
Директор подчеркнула, что готова предоставить видеозаписи с камер наблюдения за любой день в подтверждение своих слов, и назвала подобное разделение детей по категориям совершенно недопустимым.
Напомним, в школе №11 города Азова Ростовской области был зафиксирован инцидент, связанный с размещением в столовой табличек с категориями «Малоимущие» и «СВО», что привело к дифференциации учащихся при организации питания. Губернатор региона Юрий Слюсарь квалифицировал данную практику как проявление дискриминации. По итогам служебной проверки директор учебного заведения был отстранен от должности.
