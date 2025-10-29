Россия и США
Идущий в Индию танкер с нефтью из России остановили из-за санкций США

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Введение Минфином США санкций против двух гигантов российской нефтедобычи спровоцировало аномалии в логистике поставок сырья в Индию. Bloomberg, ссылаясь на аналитические данные Kpler и Vortexa, отметил это необычное поведение.

В частности, танкер Furia, загруженный 730 тысячами баррелей 20 октября и направлявшийся в индийский порт Сикка (обслуживающий НПЗ Reliance Industries и Bharat Petroleum), продемонстрировал нестандартные манёвры. Хотя прибытие ожидалось к середине ноября, во вторник, 28 октября, во время движения между Данией и Германией, судно замедлило ход и остановилось.

Ранее ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли свыше ста танкеров. Вместе с этим, также вводятся ограничения на перемещения дипломатов из РФ по территории стран-членов. Однако в Госдуме уже указали на неэффективность новых санкций ЕС против РФ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Оксана Попова
