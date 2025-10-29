Россия и США
29 октября, 12:46

Двукратный олимпийский чемпион Васильев выступил против показа ОИ-2026 в России

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Известный биатлонист Дмитрий Васильев заявил о нецелесообразности трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года на российском телевидении. По его мнению, демонстрация соревнований, где участвуют «недоброжелатели России», не вызовет интереса у зрителей и потребует неоправданных финансовых затрат.

«Зачем нам смотреть на наших недругов на Олимпийских играх — как они там выступают и радуются жизни. Я думаю, что не стоит показывать Олимпиаду в России, тем более что трансляции ещё и связаны и с серьёзными финансовыми затратами», пояснил он в беседе с РИА «Новости».

Васильев добавил, что выступления немногих допущенных российских атлетов, включая фигуристов Петросян и Гуменника, можно будет при необходимости посмотреть в записи.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в очередной раз отклонил возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное решение, выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией.

