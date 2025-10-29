Россия и США
29 октября, 13:34

От вязания до репетиторства: Life.ru узнал, почему пенсионеры всё чаще выбирают самозанятость

Юрист Русяев: Пенсионеры не теряют никаких льгот при оформлении самозанятости

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Россияне всё чаще выбирают легальный способ заработка и регистрируются как самозанятые. Особенно большое количество подобных примеров — среди пожилых людей, рассказал Life.ru управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев. По его словам, эта форма деятельности позволяет получать дополнительный доход без бюрократии и не терять пенсионные льготы.

Репетиторство, мелкий ремонт, вязание, домашняя выпечка — привычные способы подработки, которые долгое время существовали неофициально. Однако теперь оформить такую деятельность стало просто: достаточно установить приложение «Мой налог» и регистрировать оплату.

Русяев также подчеркнул, что доля самозанятых старше 50 лет уже превысила 10% и продолжает расти. Среди них — репетиторы, мастера по ремонту, кондитеры, а также пенсионеры, предлагающие бытовые услуги. По его словам, пенсионеры — одна из групп, которые «особенно выиграли от появления режима НПД». Им не нужно открывать ИП, сдавать отчёты или использовать кассу: налог рассчитывается автоматически, а оплату можно проводить вручную или через автоплатёж.

При этом, как отметил собеседник Life.ru, оформление самозанятости никак не влияет на получение пенсии и надбавок, поскольку с доходов самозанятых не уплачиваются страховые взносы. При желании человек может добровольно перечислять их в Социальный фонд, чтобы формировать стаж и будущие пенсионные баллы.

Эксперт добавил, что многие пожилые россияне всё ещё с недоверием относятся к новым механизмам и предпочитают подрабатывать без регистрации, опасаясь, что это может повлиять на выплаты. Однако ситуация постепенно меняется. Те, кто попробовал оформить статус самозанятого, чаще остаются в системе — благодаря простоте процедуры и отсутствию лишней отчётности.

Напомним, ФНС ранее сообщила, что за последние годы число россиян, зарегистрировавшихся как самозанятые, выросло в несколько раз. При этом сократилось количество граждан, которые получают доход неофициально. А до этого в Совете Федерации предложили завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) в 2026 году, однако Правительство России приняло иное решение.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
