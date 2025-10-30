Азербайджан лишил телеканал BBC аккредитации и ликвидировал представительство

Согласно сообщению юридического отдела Агентства по развитию медиа Азербайджана, распространённому местным агентством АПА, представительство BBC в стране было закрыто, а его сотрудники лишены аккредитации.

В заявлении говорится, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства продолжали журналистскую деятельность на территории страны. Его деятельность не была предусмотрена международными договорами, поэтому представительство ликвидировали, а сотрудников лишили аккредитации.

«В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что у представительства BBC в Азербайджане отсутствуют правовые основания для деятельности.

Ранее Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что активное взаимодействие между двумя странами обладает серьёзным геополитическим значением в контексте открытия новых транспортных маршрутов на пространстве Евразии. Напомним, что в начале августа 2025 года по итогам вашингтонской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана была принята декларация о парафировании согласованного текста мирного договора. Ереван также выразил готовность сотрудничать с Соединёнными Штатами и третьими сторонами в создании «Маршрута Трампа», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.