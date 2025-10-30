У берегов Камчатки за сутки произошло десять афтершоков магнитудой до 5,0

За прошедшие сутки у побережья Камчатки было зарегистрировано десять афтершоков. Как сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю, магнитуда подземных толчков варьировалась от 3,5 до 5,0.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На полуострове продолжается усиленное наблюдение за вулканической активностью. Учёные отмечают её значительный рост после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.

Специалисты фиксируют повышенную активность сразу нескольких вулканов: Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. В связи с этим в МЧС настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к этим исполинам.

Накануне в этом же районе произошла серия из семи сейсмических событий магнитудой от 4,3 до 6,0. Два из этих толчков, по данным ведомства, ощущались в населённых пунктах полуострова с интенсивностью до 2-3 баллов. Также вчера в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщали о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.