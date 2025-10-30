Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 06:22

Трамп – об Украине: Иногда странам нужно просто позволить сражаться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Порой необходимо просто позволить двум сторонам конфликта рвать друг друга на поле боя. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы урегулирования украинского кризиса в беседе с журналистами после встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», — сказал американский политик.

Путин обратился к руководству Украины по поводу окружённых бойцов ВСУ
Путин обратился к руководству Украины по поводу окружённых бойцов ВСУ

Напомним, что Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее, одной из тем которых стало урегулирование украинского кризиса. Лидер КНР после беседы пока хранит молчание, а вот глава США разразился заявлениями. К примеру, он сообщил, что Штаты и Китай теперь будут вместе работать над разрешением конфликта РФ и Украины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar