Бывшего голкипера сборной России и ФК «Локомотив» Маринато Гилерме внесли в базу «Миротворца»*. В тот же список включили и его экс-партнёра по национальной команде — нынешнего спортивного директора «Торпедо» бразильца Ари. Футболистов обвинили в «пропаганде войны».

Поводом для такого решения стало участие спортсменов во встрече с ветеранами СВО, состоявшейся перед товарищеским матчем сборной России с Ираном в Волгограде.

Авторы ресурса вменяют Гильерме и Ари полный набор разнообразных злодейств: «пропаганду войны», «публичную поддержку убийств украинцев», «покушение на суверенитет и территориальную целостность» и «соучастие в преступлениях против Украины и её граждан».

Напомним, что бразилец Гилерме покинул «Локо» летом 2024 года, проведя в клубе 17 лет. В 2015 году вратарь получил российское гражданство.

Кстати, ранее по тому же принципу в базу данных «Миротворца»* попал российский футболист Юрий Жирков. Видите ли, он тоже присутствовал на встрече с ветеранами спецоперации в Волгограде. Ещё там был экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, но его администраторы украинского интернет-ресурса пока не трогают.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.