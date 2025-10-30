Россия и США
30 октября, 08:07

За «сатанинскую*» символику на Хэллоуин можно нарваться на штраф или арест

Обложка © freepik

В России можно получить штраф и попасть под административный арест за использование символов Хэллоуина, которые имеют оттенок сатанинских. Об этом напомнил РИА «Новости» адвокат Олег Зернов. Любителям поразвлечься с тёмными силами придётся заплатить от 1 до 2 тысяч рублей или же отправиться под арест на срок до 15 суток.

«Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещённых в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм* здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хэллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например, пентаграмм», — пояснил юрист.

Эксперт напомнил, что не все символы Хэллоуина могут повлечь ответственность. Например, обычные тыквы и летучие мыши не вызовут никаких проблем с законом. Адвокат уверен, что лучше вообще не отмечать этот странный праздник, не ассоциирующийся ни с чем светлым и добрым.

В России выписали первый штраф за символику запрещённого сатанизма
Ранее в России предложили юридически приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма*. Это поможет воспрепятствовать распространению негативной западной практики среди россиян, не способных здраво оценить смысл «праздника» и готовых бездумно перенимать не наши традиции. Также председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал штрафовать кафе, бары и торговые сети, использующие атрибутику Хэллоуина. Он напомнил, что любые заигрывания с тёмными силами ничем хорошим не заканчиваются.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

