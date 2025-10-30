Продюсер рассекретил баснословный гонорар едва не ставшего инвалидом Алексея Чумакова

Певец Алексей Чумаков, перенёсший в конце августа серьёзную операцию на позвоночнике, полностью вернулся к работе и активно готовится к новогодним корпоративам, рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, здоровье артиста не повлияло на график выступлений, и сейчас звезда остаётся одним из самых востребованных исполнителей для закрытых мероприятий.

В период новогодних праздников певец может запрашивать за выступления от 5 до 6 миллионов рублей, подчеркнул собеседник портала «Страсти». Он также отметил, что Чумаков будет частым гостем на федеральных телеканалах в рамках предстоящего «новогоднего чёса», который традиционно начинается с середины ноября.

Что касается семейной жизни артиста, то, по словам Дворцова, слухи о проблемах в браке с Юлией Ковальчук значительно преувеличены. Продюсер заверил, что супруги сохраняют крепкие отношения, основанные на взаимной любви и уважении.

«По поводу заработков — у них, наверное, я бы сказал, даже порой перевес. Когда-то она зарабатывает больше, чем он, а когда-то наоборот, здесь не угадаешь. Оба востребованы», — заключил эксперт.

Напомним, в конце августа Алексей Чумаков был срочно госпитализирован и прооперирован после критически тяжёлого состояния. Во время отпуска артист едва не стал инвалидом из-за серьёзных проблем со спиной. Благо, в дело вовремя вмешалась супруга Юлия Ковальчук, которая настояла на лечении.