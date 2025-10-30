Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 09:08

Продюсер рассекретил баснословный гонорар едва не ставшего инвалидом Алексея Чумакова

Обложка © VK / Алексей Чумаков

Обложка © VK / Алексей Чумаков

Певец Алексей Чумаков, перенёсший в конце августа серьёзную операцию на позвоночнике, полностью вернулся к работе и активно готовится к новогодним корпоративам, рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, здоровье артиста не повлияло на график выступлений, и сейчас звезда остаётся одним из самых востребованных исполнителей для закрытых мероприятий.

В период новогодних праздников певец может запрашивать за выступления от 5 до 6 миллионов рублей, подчеркнул собеседник портала «Страсти». Он также отметил, что Чумаков будет частым гостем на федеральных телеканалах в рамках предстоящего «новогоднего чёса», который традиционно начинается с середины ноября.

Битва за миллионы: Названы 6 звёзд, которые заработали больше всех на летних гастролях
Битва за миллионы: Названы 6 звёзд, которые заработали больше всех на летних гастролях

Что касается семейной жизни артиста, то, по словам Дворцова, слухи о проблемах в браке с Юлией Ковальчук значительно преувеличены. Продюсер заверил, что супруги сохраняют крепкие отношения, основанные на взаимной любви и уважении.

«По поводу заработков — у них, наверное, я бы сказал, даже порой перевес. Когда-то она зарабатывает больше, чем он, а когда-то наоборот, здесь не угадаешь. Оба востребованы», — заключил эксперт.

«Не закрыт гештальт»: Ковальчук и Чумаков планируют третьего ребёнка
«Не закрыт гештальт»: Ковальчук и Чумаков планируют третьего ребёнка

Напомним, в конце августа Алексей Чумаков был срочно госпитализирован и прооперирован после критически тяжёлого состояния. Во время отпуска артист едва не стал инвалидом из-за серьёзных проблем со спиной. Благо, в дело вовремя вмешалась супруга Юлия Ковальчук, которая настояла на лечении.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алексей Чумаков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar