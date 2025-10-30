Китай может начать покупать нефть и газ с Аляски

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился начать процесс приобретения энергоносителей у Штатов. Речь может идти об очень крупной закупке нефти и газа с Аляски.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска», — написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Этот вопрос обсудят Минэнерго США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергам и американские энергетические компании.

Возможная сделка может стать важным шагом в торговых отношениях между США и Китаем и значительно увеличить экспорт американских энергоносителей.