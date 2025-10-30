Китай может начать покупать нефть и газ с Аляски
Трамп заявил о готовности Китая начать закупку энергоносителей США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark-Wu
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился начать процесс приобретения энергоносителей у Штатов. Речь может идти об очень крупной закупке нефти и газа с Аляски.
«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска», — написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Этот вопрос обсудят Минэнерго США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергам и американские энергетические компании.
Возможная сделка может стать важным шагом в торговых отношениях между США и Китаем и значительно увеличить экспорт американских энергоносителей.
Напомним, минувшей ночью в Южной Корее прошла встреча лидеров Китая и США. По итогам переговоров Трамп подтвердил сохранение пошлин в отношении Китая на уровне 47%. Президент уточнил, что сбор снижен на 10%. Также политики решили, что будут сотрудничать в целях урегулирования украинского конфликта.
