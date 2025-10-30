Россияне массово жалуются на самовозгорания Bluetooth-колонок JBL Flip 6

Портативные колонки JBL Flip 6 могут быть опасны из-за риска возгорания. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, за последние три недели зафиксировано минимум три случая внезапного воспламенения этих устройств.

Портативная колонка JBL Flip 6 вспыхнула. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В двух случаях колонки загорелись во время зарядки. В третьем устройство воспламенилось во время воспроизведения музыки, не будучи подключённой к сети или аккумулятору. Владелец рассказал, что колонка издала странный звук, затем произошёл хлопок, полетели искры и осколки, после чего устройство загорелось. Во всех случаях гаджет вспыхивал пламенем и выделял густой дым, создавая угрозу пожара.

Последствия возгорания. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Цена на колонки JBL Flip 6 в России начинается от 7 тысяч рублей. Их можно приобрести как онлайн, так и в розничных магазинах.

