Мотострелки сжимают кольцо окружения вокруг многотысячных войск ВСУ в Димитрове
Подразделения 5-й мотострелковой бригады продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинской группировки в тысячи солдат в Димитрове Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно оперативной сводке, российские бойцы из 51-й армии расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях населённого пункта, одновременно отразив девять попыток противника вырваться из «котла». Подразделения группировки «Центр» также пресекли попытку деблокирования окружённых формирований ВСУ со стороны Гришино, продолжая зачистку территории от украинских боевиков.
Ранее президенту России Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении у Мирнограда и около 5,5 тыс. — у Покровска. Life.ru писал, что подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия в районе населённого пункта Димитров.
