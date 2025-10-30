Подразделения 5-й мотострелковой бригады продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинской группировки в тысячи солдат в Димитрове Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно оперативной сводке, российские бойцы из 51-й армии расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях населённого пункта, одновременно отразив девять попыток противника вырваться из «котла‎». Подразделения группировки «Центр» также пресекли попытку деблокирования окружённых формирований ВСУ со стороны Гришино, продолжая зачистку территории от украинских боевиков.