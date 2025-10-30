Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 10:27

Песков: Диалог с США не зашёл в тупик из-за «Посейдона» и «Буревестника»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле не считают, что возобновлённый диалог с руководством США находится в тупике. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя испытания российской ракеты «Буревестник» и управляемой суперторпеды «Посейдон», реакцию на них американской стороны и заявление Вашингтона о намерении вновь проводить испытания ядерного оружия.

«Нет, не означает [что диалог зашёл в тупик]», — сказал спикер Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном возобновлении ядерных испытаний США, добавив, что американский арсенал ядерного оружия является самым крупным в мире. При этом он полагает, что Китай может догнать Штаты по этому показателю в ближайшие пять лет. Хозяин Белого дома прокомментировал российские испытания ракеты «Буревестник» и отметил, что «Москва и Вашингтон не играют в игры». Однако, по словам Трампа, РФ и США уже ведут переговоры о ядерном разоружении.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • «Буревестник» (ракета)
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    Комментарий
    0
    avatar