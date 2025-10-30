Песков: Диалог с США не зашёл в тупик из-за «Посейдона» и «Буревестника»

В Кремле не считают, что возобновлённый диалог с руководством США находится в тупике. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя испытания российской ракеты «Буревестник» и управляемой суперторпеды «Посейдон», реакцию на них американской стороны и заявление Вашингтона о намерении вновь проводить испытания ядерного оружия.