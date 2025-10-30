Россия и США
Регион
30 октября, 10:55

ВСУ засекли товарищей при сдаче в плен под Харьковом и устроили «‎кровавую баню»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Украинские вооружённые силы в районе Петропавловки в Харьковской области засекли 12 своих солдат, которые намеревались сдаться в плен российским бойцам, и устроили настоящую «‎кровавую баню». Спастись удалось только троим ВСУшникам, сообщили в Минобороны России.

«В районе юго-восточной окраины населённого пункта Петропавловка при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих удалось вывести в безопасное место», — говорится в сводке российского ведомства.

Тайное лесное логово ВСУ под Харьковом сравняли с землёй по наводке «Ската»
Тайное лесное логово ВСУ под Харьковом сравняли с землёй по наводке «Ската»

Ранее стало известно, что сразу несколько украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в районе границы ДНР и Днепропетровской области. Это произошло в ходе боевых действий, где они остались единственными выжившими из отряда. А на Херсонском направлении в районе железнодорожного моста сдался в плен раненый украинский военнослужащий. Ему была оказана медицинская помощь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
