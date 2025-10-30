Россия и США
Регион
30 октября, 09:55

Тайное лесное логово ВСУ под Харьковом сравняли с землёй по наводке «Ската»

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёт разведывательного беспилотника «Скат 350М» группировки «Север» нашёл замаскированные позиции украинских войск на Харьковском направлении. Обнаруженные цели были впоследствии уничтожены артиллерийским огнём, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ обнаружили замаскированные позиции ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт мобильной группы разведывательного БПЛА «Скат-350М» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе выполнения задач боевого дежурства обнаружил замаскированные позиции ВСУ на Харьковском направлении», — говорится в сообщении.

Координаты вскрытых «‎Скатом» целей в режиме реального времени были переданы артиллерийскому расчёту, который оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанёс удар, уничтожив выявленные вражеские позиции.

Удары от союзника: Российские бойцы начнут истреблять ВСУ натовским оружием
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ оказались в окружении в Купянске и Красноармейске (Покровске). Глава государства также заявил, что Москва готова допустить представителей СМИ в зону окружения ВСУ и объявить о прекращении огня. По мнению военного эксперта, ВСУ не смогут удержать Купянск, находясь в полном тактическом окружении.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

