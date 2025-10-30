Россия и США
30 октября, 12:50

Собчак обратила внимание на необычный наряд Набиуллиной в Госдуме

Собчак удивилась, что Набиуллина выступала в Госдуме в фиолетовом пальто

Обложка © cbr.ru

Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на необычный внешний вид главы Банка России Эльвиры Набиуллиной во время её выступления в Государственной Думе. Телеведущую удивило её фиолетовое пальто.

«Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно», — написала журналистка.

Набиуллина заявила, что не видит «существенного переукрепления» рубля
Ранее Илья Резник удивился откровенному наряду певицы Люси Чеботиной, которая выступала у него на вечере. Поэт-песенник отметил, что большинство артистов выбрали более сдержанные образы. Исполнительница не стала молчать и резко отреагировала на комментарий относительно её «голого» платья.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Ксения Собчак
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Общество
