Собчак обратила внимание на необычный наряд Набиуллиной в Госдуме
Обложка © cbr.ru
Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на необычный внешний вид главы Банка России Эльвиры Набиуллиной во время её выступления в Государственной Думе. Телеведущую удивило её фиолетовое пальто.
«Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно», — написала журналистка.
Ранее Илья Резник удивился откровенному наряду певицы Люси Чеботиной, которая выступала у него на вечере. Поэт-песенник отметил, что большинство артистов выбрали более сдержанные образы. Исполнительница не стала молчать и резко отреагировала на комментарий относительно её «голого» платья.
