Зеленский может разрешить украинцам вновь открыто говорить по-русски
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna
В рамках возможного мирного урегулирования с Россией Украина готова снова предоставить русскому языку официальный статус. Об этом пишет киевское издание «Страна» в своём Telegram-канале, ссылаясь на несколько предпосылок для этого шага.
Одним из факторов журналисты называют отзыв закона, который лишал бы русский язык защиты по Европейской хартии. Также они обратили внимание на пункт в плане ЕС и Киева по прекращению огня, который подразумевает «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий». Издание делает вывод о том, что Владимир Зеленский готов в качестве условий завершения конфликта дать официальный статус русскому языку.
«Если это действительно так, то речь идёт о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию», — пишет автор материала.
Ранее украинские власти разработали законопроект, предусматривающий исключение русского и молдавского языков из перечня, подлежащего защите в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Сегодня стало известно, что в Раде отозвали документ по просьбе ЕС.
