Мощные ливни накроют Москву 31 октября

Столичные спасатели предупредили о сильных дождях, которые ожидаются в Москве в течение завтрашнего дня. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале столичного главка МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы. Днём и вечером 31 октября местами в Москве ожидается сильный дождь», — говорится в предупреждении ведомства.

Спасатели также обратились к водителям с призывом проявлять повышенную внимательность на дорогах, избегать резких манёвров и перестроений в условиях непогоды.

Ранее сообщалось, что первый снег в Москве с высокой вероятностью ожидается в последние дни октября — 30-31 числа. Параллельно метеорологи прогнозируют аномально холодные температурные режимы предстоящей зимой как для европейской части России, так и для территории Европы. Указанные климатические аномалии требуют повышенной готовности коммунальных служб и соблюдения мер предосторожности со стороны населения.