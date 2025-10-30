В Подмосковье у 5-летней девочки нашли опасную болезнь из-за ушей разного цвета

В КДЦ «Ромашка» врачи диагностировали у 5‑летней пациентки болезнь Лайма. Поводом для обращения стала необычная жалоба: с лета одна ушная раковина оставалась телесной, другая — ярко-красной, боли при этом не было. Об этом сообщила Life.ru пресс-служба клиники.

В центре провели комплексную оценку сразу несколько врачей: аллерголог, невролог, хирург, специалист УЗИ и ревматолог. По результатам обследований подтвердили лайм-боррелиоз — бактериальную инфекцию, передающуюся через укусы клещей и способную поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце. Как отметила заведующая педиатрическим отделением Регина Григорьева, без своевременной терапии заболевание может приводить к тяжёлым осложнениям, инвалидности и даже летальному исходу.

«Сейчас с девочкой всё хорошо, она продолжает курс лечения в домашних условиях и находится под амбулаторным наблюдением специалистов», — рассказали в В КДЦ «Ромашка».