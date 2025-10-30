Врачи вытащили с того света трёхлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе

Трёхлетняя девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна, переведена из реанимации в нейрохирургическое отделение. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Российской детской клинической больницы.

«После перевода из реанимации в профильное отделение мы отмечаем у ребёнка положительную динамику в её состоянии: появились движения в конечностях, способность глотать, речь, обращения к матери», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Валентин Пальм.

Врач уточнил, что пациентка находится на самостоятельном дыхании, получает необходимую терапию и пребывает в палате вместе с матерью, а за её состоянием наблюдает мультидисциплинарная команда специалистов.