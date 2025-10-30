Россия и США
30 октября, 09:14

Врачи вытащили с того света трёхлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе

Обложка © Telegram / Российская детская клиническая больница

Трёхлетняя девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна, переведена из реанимации в нейрохирургическое отделение. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Российской детской клинической больницы.

«После перевода из реанимации в профильное отделение мы отмечаем у ребёнка положительную динамику в её состоянии: появились движения в конечностях, способность глотать, речь, обращения к матери», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Валентин Пальм.

Врач уточнил, что пациентка находится на самостоятельном дыхании, получает необходимую терапию и пребывает в палате вместе с матерью, а за её состоянием наблюдает мультидисциплинарная команда специалистов.

Удалось стабилизировать состояние девочки, которую отец выбросил из окна в Уфе

Напомним, 9 октября в Уфе отец сбросил свою трёхлетнюю дочь с четвёртого этажа. В момент происшествия в квартире находились только они вдвоём, поскольку мать с другим ребёнком была в санатории. В ходе последующего судебного заседания мужчина демонстрировал неадекватное поведение, включая непристойные жесты, бессвязные выкрики и двигательное возбуждение, что стало основанием для его направления на судебно-психиатрическую экспертизу в специализированное медицинское учреждение. Пострадавшая девочка была транспортирована в московскую клинику с использованием специализированного авиационного медицинского транспорта для продолжения лечения.

