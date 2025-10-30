Россия и США
30 октября, 14:22

Рубио заявил о готовности США помочь Кубе из-за урагана «Мелисса»

Обложка © ТАСС / AP/ Matias Delacroix

США готовы немедленно предоставить гуманитарную помощь населению Кубы в связи с ураганом «Мелисса», заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы готовы немедленно предоставить Кубе гуманитарную помощь в связи с ураганом «Мелисса», — написал Рубио в соцсети X.

При этом Куба более 60 лет находится под санкциями США. Они были введены в 1960 году, а через два года ограничения ужесточили до уровня почти полного эмбарго. Это самый длительные санкции в современной истории. Строгость ограничений, введённых США, стала причиной ежегодных резолюций ООН, призывающих их отменить.

Бушующий в Карибском бассейне ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет. Его жертвами стало более 30 человек. Больше всего погибших от удара стихии — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди них есть дети.

