Рубио заявил о готовности США помочь Кубе из-за урагана «Мелисса»

При этом Куба более 60 лет находится под санкциями США. Они были введены в 1960 году, а через два года ограничения ужесточили до уровня почти полного эмбарго. Это самый длительные санкции в современной истории. Строгость ограничений, введённых США, стала причиной ежегодных резолюций ООН, призывающих их отменить.