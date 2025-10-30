Трампа в Корее накормили котлетами для гамбургеров и кетчупом

Принимающие страны во время азиатского турне Дональда Трампа разработали специальное меню с учётом гастрономических предпочтений американского лидера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как уточняет издание, в Южной Корее президенту подавали говяжьи котлеты для гамбургеров с кетчупом и салат с заправкой «Тысяча островов», которые были охарактеризованы как его любимые блюда.

Шеф-повар Эдвард Ли также приготовил комплексное меню с лобстером — любимым морепродуктом Трампа, а десерт украсили золотой глазурью в честь пристрастия политика к золотому цвету. Эксперты отмечают, что кулинарный подход отражает дипломатические усилия азиатских стран по созданию благоприятной атмосферы для торговых переговоров.