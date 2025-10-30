Россия и США
30 октября, 15:32

Трампа в Корее накормили котлетами для гамбургеров и кетчупом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Принимающие страны во время азиатского турне Дональда Трампа разработали специальное меню с учётом гастрономических предпочтений американского лидера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как уточняет издание, в Южной Корее президенту подавали говяжьи котлеты для гамбургеров с кетчупом и салат с заправкой «Тысяча островов», которые были охарактеризованы как его любимые блюда.

Шеф-повар Эдвард Ли также приготовил комплексное меню с лобстером — любимым морепродуктом Трампа, а десерт украсили золотой глазурью в честь пристрастия политика к золотому цвету. Эксперты отмечают, что кулинарный подход отражает дипломатические усилия азиатских стран по созданию благоприятной атмосферы для торговых переговоров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает инициативы, направленные на нормализацию отношений между КНДР и Южной Кореей, включая недавние заявления Дональда Трамма о возможном посредничестве в урегулировании конфликта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
