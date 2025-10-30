Власти Киева оценили сроки восстановления украинской энергетики в 10 лет
На полное восстановление поврежденных объектов энергетики Киеву понадобится не менее десяти лет. Об этом заявил глава Оболонской районной администрации украинской столицы Кирилл Фесик в эфире телеканала «Новости LIVE».
«Мы должны понимать, что последствия с 2022 года не все исправили. Будем восстанавливать ещё лет десять — это не ремонтируется за пять минут», — сказал чиновник.
По его словам, город готовится к тяжёлой зиме и возможным перебоям с электричеством. В Оболонском районе уже развернули 83 «пункта несокрушимости», где жители смогут согреться и зарядить телефоны, а также около 30 резервных пунктов с генераторами и запасами топлива.
Накануне ночью по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. После этого власти страны ввели графики почасовых отключений электричества — с 9:00 до 20:00 мск.
Ранее Министерство обороны России заявило о массированном ударе по предприятиям украинского ВПК, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, а также по военным аэродромам.
