30 октября, 15:13

Власти Киева оценили сроки восстановления украинской энергетики в 10 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

На полное восстановление поврежденных объектов энергетики Киеву понадобится не менее десяти лет. Об этом заявил глава Оболонской районной администрации украинской столицы Кирилл Фесик в эфире телеканала «Новости LIVE».

«Мы должны понимать, что последствия с 2022 года не все исправили. Будем восстанавливать ещё лет десять — это не ремонтируется за пять минут», — сказал чиновник.

По его словам, город готовится к тяжёлой зиме и возможным перебоям с электричеством. В Оболонском районе уже развернули 83 «пункта несокрушимости», где жители смогут согреться и зарядить телефоны, а также около 30 резервных пунктов с генераторами и запасами топлива.

Минэнерго Украины признало повреждение ТЭЦ в результате «‎ударов возмездия»
Накануне ночью по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. После этого власти страны ввели графики почасовых отключений электричества — с 9:00 до 20:00 мск.

Ранее Министерство обороны России заявило о массированном ударе по предприятиям украинского ВПК, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, а также по военным аэродромам.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

«Кинжалы», 200 взрывов: Четыре ТЭЦ и тайный бункер офицеров ВСУ настигли «‎удары возмездия»
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Политика
