Оксана Самойлова рассказала Life.ru, можно ли спасти её брак с Джиганом
Оксана Самойлова. Обложка © Life.ru
Оксана Самойлова посетила премию «Жара Media Awards», где ответила на вопросы о разводе с рэпером Джиганом. Блогерша рассказала корреспонденту Life.ru о своём состоянии, детях и планах на будущее. В частности, Самойлова дала понять, что окончательно решила не спасать этот брак.
Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом. Видео © Life.ru
— Планируете сегодня поговорить с Денисом?
— Ну, если мы случайно пересечемся, то да. Познакомимся заново! [Смеётся] Поздороваемся, хотела сказать.
— Как дети?
— Хорошо.
— А вы себя как чувствуете?
— По-разному. У меня бывают нормальные дни, бывают не очень.
— Переживаете?
— Ну конечно.
— Планируете помириться?
— [Качает головой]
— А он?
— Не знаю.
— Окончательно решили?
— [Кивает] Да.
— Поздравляю вас.
— [Улыбается]. Спасибо!
Напомним, 28 октября начал рассмотрение дела о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Сторона ответчика, которой выступает певец, запросила у суда три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака.
