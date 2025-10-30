Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 19:35

Оксана Самойлова рассказала Life.ru, можно ли спасти её брак с Джиганом

Оксана Самойлова. Обложка © Life.ru

Оксана Самойлова. Обложка © Life.ru

Оксана Самойлова посетила премию «Жара Media Awards», где ответила на вопросы о разводе с рэпером Джиганом. Блогерша рассказала корреспонденту Life.ru о своём состоянии, детях и планах на будущее. В частности, Самойлова дала понять, что окончательно решила не спасать этот брак.

Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом. Видео © Life.ru

— Планируете сегодня поговорить с Денисом?

— Ну, если мы случайно пересечемся, то да. Познакомимся заново! [Смеётся] Поздороваемся, хотела сказать.

— Как дети?

Хорошо.

— А вы себя как чувствуете?

По-разному. У меня бывают нормальные дни, бывают не очень.

— Переживаете?

Ну конечно.

— Планируете помириться?

[Качает головой]

— А он?

Не знаю.

— Окончательно решили?

[Кивает] Да.

— Поздравляю вас.

[Улыбается]. Спасибо!

Джиган не пришёл на заседание по разводу с Самойловой, но она была к этому готова
Джиган не пришёл на заседание по разводу с Самойловой, но она была к этому готова

Напомним, 28 октября начал рассмотрение дела о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Сторона ответчика, которой выступает певец, запросила у суда три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Оксана Самойлова
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн,рэпер)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar