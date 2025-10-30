Оксана Самойлова рассказала Life.ru, можно ли спасти её брак с Джиганом

Оксана Самойлова посетила премию «Жара Media Awards», где ответила на вопросы о разводе с рэпером Джиганом. Блогерша рассказала корреспонденту Life.ru о своём состоянии, детях и планах на будущее. В частности, Самойлова дала понять, что окончательно решила не спасать этот брак.

Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом. Видео © Life.ru

— Планируете сегодня поговорить с Денисом?

— Ну, если мы случайно пересечемся, то да. Познакомимся заново! [Смеётся] Поздороваемся, хотела сказать.

— Как дети?

— Хорошо.

— А вы себя как чувствуете?

— По-разному. У меня бывают нормальные дни, бывают не очень.

— Переживаете?

— Ну конечно.

— Планируете помириться?

— [Качает головой]

— А он?

— Не знаю.

— Окончательно решили?

— [Кивает] Да.

— Поздравляю вас.

— [Улыбается]. Спасибо!