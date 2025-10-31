Ая из «Города 312» появилась на сцене в инвалидном кресле впервые после инсульта

Многолетняя солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) впервые появилась на сцене после инсульта. Певица, сидя в инвалидном кресле, исполнила хит «Останусь» вместе с новой вокалисткой Дианой Макаровой.

Ая из «Города 312» появилась на сцене в инвалидном кресле спустя два года после инсульта. Видео © Telegram / Starhit

Всё произошло на вручении премии «Золотой Граммофон». Как пишет Starhit, зал буквально замер, аплодируя артистке за силу воли и стойкость, а коллеги подчеркнули, что Ая продолжает активно работать над восстановлением и остаётся полноценной частью коллектива.

По слова музыкантов «Города 312», концерты группы с новой вокалисткой были организованы не только для выступлений, но и для сбора средств на реабилитацию Аи. Дмитрий Притула отметил, что инсульт певицы стал настоящим шоком для всей команды, а Диана Макарова подчеркнула, что Ая с юмором и самоиронией преодолевает трудности, вдохновляя врачей и пациентов.

Напомним, в марте 2023 года группа «Город 312» объявила о приостановке концертной деятельности. Коллектив объяснил это проблемами со здоровьем Светланы Назаренко, появившимися после ковида. Сейчас она находится в творческом отпуске.

Ранее Life.ru писал, что песни «Города 312» вновь стали популярны среди поколения Z благодаря трендам в TikTok. Особенно активно молодёжь поёт и снимает видео под хиты «Фонари», «Вне зоны доступа» и «Останусь».