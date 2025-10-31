Обвиняемого в убийстве оператора Политика внесли в базу розыска МВД
Оператор Сергей Политик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik
МВД России внесло Армена Саргсяна в базу разыскиваемых лиц. Он обвиняется в убийстве режиссёра и кинооператора Сергея Политика.
«Армен Саргсян. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.
Точную статью не называли. Однако следствие сообщало о заочном аресте по части 1 статьи 105 УК за убийство.
Напомним, суд заочно арестовал 33-летнего Армена Саргсяна, обвиняемого в убийстве Сергея Политика. Режиссёр и кинооператор погиб в Московской области стал жертвой закладчика наркотиков с ножом. Нападавший сбежал, а Политик скончался в больнице.
