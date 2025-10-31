Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 01:15

Обвиняемого в убийстве оператора Политика внесли в базу розыска МВД

Оператор Сергей Политик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik

Оператор Сергей Политик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik

МВД России внесло Армена Саргсяна в базу разыскиваемых лиц. Он обвиняется в убийстве режиссёра и кинооператора Сергея Политика.

«Армен Саргсян. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

Точную статью не называли. Однако следствие сообщало о заочном аресте по части 1 статьи 105 УК за убийство.

Опубликованы кадры потассовки, в которой погиб оператор Сергей Политик
Опубликованы кадры потассовки, в которой погиб оператор Сергей Политик

Напомним, суд заочно арестовал 33-летнего Армена Саргсяна, обвиняемого в убийстве Сергея Политика. Режиссёр и кинооператор погиб в Московской области стал жертвой закладчика наркотиков с ножом. Нападавший сбежал, а Политик скончался в больнице.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar