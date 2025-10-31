Обвиняемого в убийстве оператора Политика внесли в базу розыска МВД

МВД России внесло Армена Саргсяна в базу разыскиваемых лиц. Он обвиняется в убийстве режиссёра и кинооператора Сергея Политика.

«Армен Саргсян. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

Точную статью не называли. Однако следствие сообщало о заочном аресте по части 1 статьи 105 УК за убийство.