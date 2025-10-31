Латвия первой в ЕС вышла из конвенции по защите женщин

Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного соглашения, направленного на защиту женщин от насилия. Решение поддержали 56 депутатов, несмотря на протесты, давление со стороны президента и премьер-министра, а также акции у здания парламента. Об этом сообщает Reuters.

Консерваторы заявили, что конвенция «навязывает идею социального пола» и противоречит традиционным ценностям страны. По словам депутата Союза зелёных и фермеров Гунара Гутриса, отказ от договора «никак не повлияет на защиту женщин». Она указала, что соответствующие нормы давно закреплены в латвийском законодательстве.

Премьер прибалтийской республики Эвика Силина, напротив, предупредила, что такой шаг «нанесёт урон международной репутации Латвии» и поставит под сомнение её приверженность европейским ценностям.

На улицы Риги накануне вышли около пяти тысяч человек с плакатами «Насилие – не традиция» и «Не трогайте права женщин». Латвия станет второй страной после Турции, которая официально откажется от соглашения, подписанном в 2011 году и ратифицированное ею лишь два года назад.

Ранее Life.ru писал, что Латвия решила выслать более 800 граждан России, которых власти обвиняют в нарушении миграционных правил. В МИД России заявили о готовности принять депортированных и подчеркнули, что «проблема глубинная и требует принципиального решения».