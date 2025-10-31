Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 05:05

В Мытищах восстановили электроснабжение после повреждения кабеля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

В Мытищах полностью восстановили электроснабжение после аварии вечером 30 октября. Как сообщила глава округа Юлия Купецкая, аварийно-восстановительные работы завершились около пяти утра, и все дома подключены к сети.

«Электроснабжение восстановлено в полном объёме», – написала она в Telegram.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. По предварительным данным, энергетики не успели вовремя отремонтировать повреждённый кабель, из-за чего резервная линия не выдержала нагрузки. Надзорное ведомство пообещало оценить действия ответственных лиц и проследить, чтобы жителям пересчитали плату за время, когда продолжались отключения.

Серьёзная коммунальная авария перенесла Мурино и Бугры в «каменный век»
Серьёзная коммунальная авария перенесла Мурино и Бугры в «каменный век»

Ранее Life.ru писал, что жители Мытищ, оставшиеся без света, устроили себе вынужденный «вечер при свечах». Люди готовили еду на газовых горелках и заряжали телефоны от машин. Всего из-за аварии оставила без света тысячи горожан.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar