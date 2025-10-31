Суд подтвердил запрет на вождение автомобиля с затёртыми номерами

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил запрет на управление автомобилем с плохо читаемыми регистрационными знаками и отклонил жалобу москвича, оспаривавшего наказание за стёртые цифры региона на номере. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Водителя остановил инспектор ДПС из‑за стёртой краски на цифрах кода региона «177» переднего госномера. Мировой суд лишил его прав на месяц. Автомобилист настаивал, что износ возник в ходе эксплуатации, экспертиза не проводилась и были допущены процессуальные нарушения. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились.

«Краска с цифр региона «177» переднего государственного регистрационного знака стерлась в результате механического воздействия, о чем свидетельствуют следы затирания краски только на данных цифрах, не характерные для ее стирания в процессе эксплуатации», — сказано в материалах дела.

В суде подчеркнули, что управление автомобилем, у которого по какой-то причине видоизменён или скрыт номер считается противозаконным.