Германии следует настаивать на вывозе американского ядерного оружия со своей территории после заявления президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Так считает внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

«Это решение основано на роковой ошибке — на убеждении, что ядерную войну можно вести, не уничтожив самих себя. Вместо того чтобы запускать новые витки гонки вооружений или, как предлагает (канцлер ФРГ, — Прим. Life.ru) Фридрих Мерц, участвовать в европейском ядерном зонтике, ФРГ должна сделать чёткий вывод в сфере безопасности: потребовать вывода ядерного оружия США со своей территории и выступить за глобальное разоружение», — заявила Дагделен в беседе с РИА «Новости».

Политик не уверен, что кабинет Мерца предпримет такие шаги, ссылаясь на «фатальную преданность вассала». По словам Дагделен, нынешнее правительство ФРГ демонстрирует верность, подобную «Песни о Нибелунгах», но в «форме фарса, а не саги», где герой, подобно Зигфриду, жертвует собой во имя долга, но в современном исполнении это выглядит абсурдно.