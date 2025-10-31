Певец Акмаль высказался об СВО после отмены концертов из-за жёлто-синего подарка

Российский музыкант Акмаль Ходжаниязов (Akmal') прокомментировал скандал вокруг отказа принимать подарок в жёлто‑синем пакете на концерте. По его словам, отмена концертов не так важна, как поддержка российских бойцов, сообщил он РИА «Новости».

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас всё было хорошо. Вот так вот я прокомментирую», — сказал певец.

Он добавил, что его не волнуют разговоры, ведущиеся у него за спиной после инцидента в Казахстане.