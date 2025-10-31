Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 октября, 07:52

Певец Акмаль высказался об СВО после отмены концертов из-за жёлто-синего подарка

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Российский музыкант Акмаль Ходжаниязов (Akmal') прокомментировал скандал вокруг отказа принимать подарок в жёлто‑синем пакете на концерте. По его словам, отмена концертов не так важна, как поддержка российских бойцов, сообщил он РИА «Новости».

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас всё было хорошо. Вот так вот я прокомментирую», — сказал певец.

Он добавил, что его не волнуют разговоры, ведущиеся у него за спиной после инцидента в Казахстане.

Российского хоккеиста Павла Дацюка внесли в «Миротворец»* за одну игру
Конфликт разгорелся в Казахстане, когда певец Akmal' не принял подарок от поклонницы, упакованный в пакет жёлто-синего цвета. Он забрал лишь сам презент, а упаковку предложил сжечь. Из-за этого на него обрушилась волна хейта, ведь флаг Казахстана имеет схожую расцветку. В итоге его концерты стали отменять по всей стране.

Владимир Озеров
