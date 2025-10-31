Два школьника из Сибири предстанут перед судом за попытку убить офицера ядом

В Новосибирской области двое подростков предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство российского военнослужащего, совершённом по заказу иностранных спецслужб. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам)», — напомнили в следкоме.

В ходе расследования были привлечены эксперты в области фармацевтики для определения состава и свойств использованных химических веществ. Следствием выполнен значительный объём работы, собранные доказательства подтверждают причастность подростков к преступлению. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Напомним, что несовершеннолетние действовали по заданию спецслужб Украины, которые предложили им деньги за убийство военнослужащего. Для преступления подростки получили от украинской разведки три ёмкости с опасными химическими веществами. 26 июля юноши нанесли отравляющее вещество на ручку и боковое зеркало автомобиля и засняли свои действия на видео. Благодаря своевременному вмешательству спецслужб трагедии удалось избежать. В итоге школьники были заключены под стражу.