ЦБ Турции аннулировал лицензию платёжной системы Papara, популярной у россиян

Центральный банк Турции (TCMB) аннулировал лицензию платёжной системы Papara, которая активно использовалась россиянами после ограничений на использование карт российских банков за рубежом. Об этом сообщает официальный правительственный вестник Resmi Gazete.

Согласно документу, лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана решением Комиссии по регулированию и надзору банковской сферы. Решение принято в соответствии с законом № 6493 «О платёжных услугах, системах расчётов и учреждениях электронных денег».

Papara позволяла дистанционно открывать счёт по заграничному паспорту и увеличивать лимиты после верификации, что делало сервис особенно востребованным среди россиян.

Весной 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы. Их заподозрили в отмывании средств, полученных от нелегальных азартных игр. В ходе расследования власти конфисковали активы на сумму около 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании был назначен внешний управляющий.

Ранее, в марте 2025 года, турецкие власти аннулировали лицензию другой платёжной системы — Ininal. Её руководителя Эркана Корка также обвинили в причастности к отмыванию денег.

Отзыв лицензии Papara фактически прекращает деятельность сервиса на территории Турции и может повлиять на пользователей из России, использовавших платформу для международных переводов и онлайн-платежей.