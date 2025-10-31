Песков переадресовал Минобороны вопрос о первом ударе «‎запретной» ракетой 9М729 по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тип ракет, используемых ВС России в ходе ударов по Украине, переадресовав этот вопрос в Министерство обороны. При этом представитель Кремля напомнил о прошлой ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вопрос о классификации ракет возник после заявлений Киева о первом ударе России по Украине с помощью ракеты 9М729, используемых для комплексов «Искандер-М». США утверждали, что это оружие якобы может подпадать под категорию ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но МО РФ это отвергало.

«Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным, относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки и средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать у министерства обороны», — заявил представитель Кремля, отвечая журналистам.

В контексте обсуждения ракетного вооружения Песков также коснулся истории вокруг ДРСМД. Он напомнил, что когда США выдвигали претензии по данному договору, российская сторона представила исчерпывающие и убедительные контраргументы, подчёркивая, что продолжает соблюдать соглашение.

«Если вы помните эту историю, тогда, действительно, американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументировано все эти претензии разбила и наоборот объяснила, что претензия безосновательна», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно о расширении Россией возможностей комплексов «Искандер-М» за счёт ввода в строй новых баллистических ракет. Минобороны заключило контракт на поставку свыше 770 единиц модификации 9М723-1Ф2, стоимость каждой из которых составила 192 миллиона рублей. Отличительной особенностью этих ракет является усовершенствованный механизм подрыва и осколочного поражения.