Медведчук заявил, что Украина стремится к вечной войне с Россией

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что под руководством Владимира Зеленского Украина фактически делает ставку на бесконечное противостояние с Россией.

По словам политика, Киев при поддержке Европы считает своей целью постоянное ведение боевых действий.

«По сути, Украина Зеленского сейчас сражается за право ведения вечной войны с Россией. И „коалиция желающих войны“ всячески это якобы право поддерживает, утверждая, что в этом и есть смысл существования такого государства, как Украина», — написал Медведчук в своей статье на платформе «Смотрим.ру».

Он также отметил, что в таких условиях единственно возможной позицией России является демилитаризация Украины.

«А если она никак без войны с Россией не может, то такого государства существовать не должно. Ведь то, что есть, — уже не украинское государство, а анти-Россия», — заключил он.

Ранее Виктор Медведчук обратился к украинским военнослужащим с настоятельным призывом задуматься о сохранении своих жизней и сложить оружие. Он аргументировал это тем, что их «ошалевшее от коррупции командование» не заботится об их судьбе.