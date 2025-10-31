Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:35

Медведчук заявил, что Украина стремится к вечной войне с Россией

Обложка © Анна Марченко/ТАСС

Обложка © Анна Марченко/ТАСС

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что под руководством Владимира Зеленского Украина фактически делает ставку на бесконечное противостояние с Россией.

По словам политика, Киев при поддержке Европы считает своей целью постоянное ведение боевых действий.

«Спилил сук, на котором сидел»: Медведчук рассказал, когда Зеленского попрут из кабинета
«Спилил сук, на котором сидел»: Медведчук рассказал, когда Зеленского попрут из кабинета

«По сути, Украина Зеленского сейчас сражается за право ведения вечной войны с Россией. И „коалиция желающих войны“ всячески это якобы право поддерживает, утверждая, что в этом и есть смысл существования такого государства, как Украина», — написал Медведчук в своей статье на платформе «Смотрим.ру».

Он также отметил, что в таких условиях единственно возможной позицией России является демилитаризация Украины.

«А если она никак без войны с Россией не может, то такого государства существовать не должно. Ведь то, что есть, — уже не украинское государство, а анти-Россия», — заключил он.

России приписали первый удар по Украине «запретной» ракетой с дальностью 2500 км
России приписали первый удар по Украине «запретной» ракетой с дальностью 2500 км

Ранее Виктор Медведчук обратился к украинским военнослужащим с настоятельным призывом задуматься о сохранении своих жизней и сложить оружие. Он аргументировал это тем, что их «ошалевшее от коррупции командование» не заботится об их судьбе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Виктор Медведчук
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar