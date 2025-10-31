Ресторан в Петербурге обвинили в серии отравлений после скандала с угрозой выкидыша у беременной

Несколько жителей Петербурга отравились после похода в ресторан «Мона», где пострадала беременная на седьмой неделе — она оказалась в больнице с угрозой выкидыша. Предварительно, причиной могли стать рыбные блюда. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавшие побывали в этом ресторане с 5 по 9 октября. На следующий день у многих появились одинаковые симптомы: высокая температура, сильные боли в животе, тошнота и диарея, которые держались более пяти дней. Чаще заказывали рыбные позиции — суп, пасту с лососем и десерты к ним. Некоторые в итоге оказались в инфекционной больнице с диагнозом «сальмонеллёз».

Роспотребнадзор провел проверку и выявил множество нарушений: неправильную технологию приготовления блюд с лососем, отсутствие маркировки, несоблюдение условий хранения. Производственные помещения оказались не оснащены должным образом, а у 11 сотрудников были зафиксированы нарушения по медосмотрам.

Ведомство приостановило работу ресторана на 20 суток. При этом в соцсетях «Моны» методично указано, что заведение «закрыто на техническую реновацию». Кстати, само местечко имеет неплохой рейтинг в картах.

Ранее Life.ru сообщал, что в петербургском колледже студенты массово отравились после посещения столовой. У них были зафиксированы симптомы кишечной инфекции. Учащиеся рассказали, что в заведении царит антисанитария, а в еду попадают ногти и насекомые.