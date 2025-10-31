Россия и США
Регион
31 октября, 11:25

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за матерные кричалки фанатов

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил санкции на московский «Спартак» по итогам матча с «Оренбургом», сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Решение было принято в связи с использованием болельщиками красно-белых нецензурных кричалок во время игры 13-го тура РПЛ, состоявшейся 25 октября в Москве.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба, однако нарушения со стороны его фанатов стали основанием для назначения денежного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за ненормативные кричалки болельщиков», — цитирует Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Капитана «Краснодара» Сперцяна исключили из списка номинантов на премию «Джентльмен года»

Ранее Life.ru сообщал, что руководство компании «Лукойл» рассматривает вопрос о смене владельца футбольного клуба «Спартак». Одним из вариантов является передача акций другому собственнику, чтобы минимизировать последствия санкций, введённых против компании.

