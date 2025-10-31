Мария Аронова назвала покойного Анатолия Меньщикова «архивариусом» театра Вахтангова

Народная артистка России Мария Аронова поделилась воспоминаниями об Анатолии Меньщикове, ушедшем из жизни актёре театра имени Вахтангова. Она рассказала, что поддерживала коллегу во время его болезни. Звезда охарактеризовала покойного коллегу как «архивариуса театра» — человека, обладавшего энциклопедическими знаниями об истории труппы и её актёрах.

Аронова также вспомнила трогательный эпизод, когда Меньщиков рассказал ей о мироточении иконы в его доме, подчеркнув его глубокую веру. По словам актрисы, её коллега отличался исключительной добротой, отзывчивостью и избегал конфликтов, проживая «фантастическую отдельную жизнь», наполненную духовными поисками и преданностью театру.

«Я очень его люблю! Царство ему небесное, нашему дорогому Толечке», — подчеркнула артистка в интервью «Газете.ru».

Напомним, заслуженный артист России Анатолий Меньщиков умер 30 октября. Ему было 75 лет, почти 50 из них актёр отдал служению в Театре Вахтангова. Похороны Меньщикова состоятся 3 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.