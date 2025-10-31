В России забраковали проект тоннеля до Аляски

Строительство транспортного тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и Аляски является экономически нецелесообразным проектом в обозримом будущем. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на полях Веронского экономического форума.

«Я думаю, что в этом веке — да (нецелесообразно — Прим. Life.ru)», — заявил Шохин.

Экономист Шохин охарактеризовал проект тоннеля под Беринговым проливом как «вишенку на торте», подчеркнув, что его реализация требует создания масштабной инфраструктуры — железнодорожных подходов через сложный рельеф с тундрой, болотами и горными массивами, что предполагает сооружение множества дополнительных тоннелей.

По словам главы РСПП, оправдание такого масштабного проекта возможно только при наличии значительных грузопотоков, существование которых в настоящее время вызывает сомнения.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказывался о потенциальном проекте строительства трансконтинентального тоннеля через Берингов пролив , предложив назвать его «тоннелем Путин-Трамп». Инициатива, по имеющимся данным, получила положительную оценку американской стороны — Дональд Трамп охарактеризовал идею как представляющую интерес. Обсуждение проекта отражает поиск новых форматов российско-американского экономического сотрудничества в инфраструктурной сфере.