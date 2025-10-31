Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 12:45

В России забраковали проект тоннеля до Аляски

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Строительство транспортного тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и Аляски является экономически нецелесообразным проектом в обозримом будущем. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на полях Веронского экономического форума.

«Я думаю, что в этом веке — да (нецелесообразно — Прим. Life.ru)», — заявил Шохин.

Экономист Шохин охарактеризовал проект тоннеля под Беринговым проливом как «вишенку на торте», подчеркнув, что его реализация требует создания масштабной инфраструктуры — железнодорожных подходов через сложный рельеф с тундрой, болотами и горными массивами, что предполагает сооружение множества дополнительных тоннелей.

По словам главы РСПП, оправдание такого масштабного проекта возможно только при наличии значительных грузопотоков, существование которых в настоящее время вызывает сомнения.

Появление туннеля под Беринговым проливом назвали глобальным экономическим прорывом
Появление туннеля под Беринговым проливом назвали глобальным экономическим прорывом

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказывался о потенциальном проекте строительства трансконтинентального тоннеля через Берингов пролив , предложив назвать его «тоннелем Путин-Трамп». Инициатива, по имеющимся данным, получила положительную оценку американской стороны — Дональд Трамп охарактеризовал идею как представляющую интерес. Обсуждение проекта отражает поиск новых форматов российско-американского экономического сотрудничества в инфраструктурной сфере.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Шохин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar