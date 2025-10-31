Россия и США
31 октября, 13:39

Во Владимирской области приступают к ликвидации неразорвавшихся боезарядов от БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Во Владимирской области в настоящее время устраняют последствия атаки украинского беспилотника. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что специалисты начинают ликвидацию неразорвавшихся боезарядов, поэтому жителям не стоит бояться звуков взрывов.

«Просьба к гражданам соблюдать спокойствие. Жителям микрорайона Энергетик — не покидать дома. Ситуация под контролем», — обратился глава региона к землякам. Он уточнил, что атаковавший инфраструктуру области противник цели не достиг, все системы работают в штатном режиме.

Ранее жителей Ярославской области предупредили об обломках сбитых БПЛА после отражения атаки украинских дронов. Кроме того, администрация решила временно закрыть два детских сада после случившегося.

Андрей Бражников
