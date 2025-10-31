Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 14:07

В Госдуме объяснили назначение Василия Осьмакова замглавы Минобороны

Василий Осьмаков. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Василий Осьмаков. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Назначение Василия Осьмакова на пост заместителя министра обороны свидетельствует о курсе на эффективное управление оборонным комплексом, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, хотя непосредственное командование войсками остаётся в компетенции Генерального штаба, именно Минобороны отвечает за снабжение армии, поэтому здесь глубокое понимание чиновником оборонной промышленности будет иметь важное значение.

«Тем более что у нас президент поставил чёткую задачу: минимум потерь — воевать больше оружием, а не личным составом, то это [назначение] очень хорошо», — подчеркнул парламентарий.

Белоусов заявил о деградации архитектуры глобальной безопасности
Белоусов заявил о деградации архитектуры глобальной безопасности

Он также отметил профессиональную подготовку Осьмакова как востоковеда-арабиста, указав, что это создаёт дополнительные преимущества для укрепления партнёрских отношений со странами Востока. Ориентация России на восточные направления после охлаждения отношений с Западом получит дополнительный импульс с приходом профильного специалиста, уверен собеседник «Газеты.ru».

«В конце концов, нас Запад оттолкнул от себя, и мы всегда к Востоку тяготели. Как раз это должно наших противников насторожить, как бы у них всё совсем плохо не стало — ещё хуже, чем сейчас», — отметил Колесник.

Участник программы «Время героев» Серов назначен советником замгендиректора «Роскосмоса»
Участник программы «Время героев» Серов назначен советником замгендиректора «Роскосмоса»

Напомним, бывший первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны РФ. Об этом объявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств СНГ.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar