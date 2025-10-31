В Госдуме объяснили назначение Василия Осьмакова замглавы Минобороны

Назначение Василия Осьмакова на пост заместителя министра обороны свидетельствует о курсе на эффективное управление оборонным комплексом, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, хотя непосредственное командование войсками остаётся в компетенции Генерального штаба, именно Минобороны отвечает за снабжение армии, поэтому здесь глубокое понимание чиновником оборонной промышленности будет иметь важное значение.

«Тем более что у нас президент поставил чёткую задачу: минимум потерь — воевать больше оружием, а не личным составом, то это [назначение] очень хорошо», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил профессиональную подготовку Осьмакова как востоковеда-арабиста, указав, что это создаёт дополнительные преимущества для укрепления партнёрских отношений со странами Востока. Ориентация России на восточные направления после охлаждения отношений с Западом получит дополнительный импульс с приходом профильного специалиста, уверен собеседник «Газеты.ru».

«В конце концов, нас Запад оттолкнул от себя, и мы всегда к Востоку тяготели. Как раз это должно наших противников насторожить, как бы у них всё совсем плохо не стало — ещё хуже, чем сейчас», — отметил Колесник.

Напомним, бывший первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны РФ. Об этом объявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств СНГ.