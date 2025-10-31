Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 19:10

Захарова оценила признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о признании Романа Протасевича, который подтвердил, что работает в белорусской разведке.

«Потому что белорусские партизаны», — написала она в своем Telegram-канале, добавив эмодзи с изображением отдающего честь смайлика.

Лукашенко пообещал взимать плату за чистый воздух с «вонючей Европы»
Лукашенко пообещал взимать плату за чистый воздух с «вонючей Европы»

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич был сотрудником белорусской разведки. Он притворялся представителем «беглой» белорусской оппозиции. Перед задержанием в минском аэропорту, где самолёт с Протасевичем приземлился после сообщения о минировании, тот выполнял задание из Греции. Лукашенко также отметил, что в операции по задержанию Протасевича не было необходимости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Белоруссия
  • Мария Захарова
  • Роман Протасевич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar