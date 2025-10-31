Захарова оценила признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о признании Романа Протасевича, который подтвердил, что работает в белорусской разведке.

«Потому что белорусские партизаны», — написала она в своем Telegram-канале, добавив эмодзи с изображением отдающего честь смайлика.