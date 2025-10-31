Захарова оценила признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о признании Романа Протасевича, который подтвердил, что работает в белорусской разведке.
«Потому что белорусские партизаны», — написала она в своем Telegram-канале, добавив эмодзи с изображением отдающего честь смайлика.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич был сотрудником белорусской разведки. Он притворялся представителем «беглой» белорусской оппозиции. Перед задержанием в минском аэропорту, где самолёт с Протасевичем приземлился после сообщения о минировании, тот выполнял задание из Греции. Лукашенко также отметил, что в операции по задержанию Протасевича не было необходимости.
