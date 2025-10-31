Лукашенко заявил, что Роман Протасевич был сотрудником белорусской разведки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший оппозиционер и экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич на самом деле являлся сотрудником белорусской разведки.
Об этом Лукашенко рассказал, комментируя обвинения в адрес Минска по делу о переправке сигарет в Литву с помощью метеозондов. По его словам, западные страны «ищут любой повод, чтобы наклонить Беларусь».
«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос — почему они (рейс Ryanair) в Вильнюс летели, над Вильнюсом были, а сели в Минске после звонка, что у них на борту взрывчатка?» — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что операция по задержанию Протасевича не была необходима:
«Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам всё, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Нас обвинили, что мы задержали оппозиционера, а он не наш оппозиционер», — подчеркнул президент.
Лукашенко напомнил, что после инцидента 2021 года, когда самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил посадку в Минске, против «Белавиа» и ряда белорусских структур были введены санкции.
Инцидент с Ryanair
23 мая 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании экстренно приземлился лайнер авиакомпании Ryanair. На борту находились Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Обоих задержали. Протасевич пошёл на сделку со следствием. В 2023 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти. Сапегу приговорили к шести годам колонии. Она обратилась к президенту Белоруссии с просьбой о помиловании, но получила отказ. А 22 мая 2023 года Лукашенко помиловал Протасевича.
