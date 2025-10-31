OSKELLY отреагировала на скандал с «палёным» люксом

Компания OSKELLY ответила на обвинения в продаже подделок и отказах в возврате денег. Ресейл-платформа, где одеваются блогеры и знаменитости, заявила, что вокруг неё «распространяют ложные сведения, порочащие репутацию». В компании утверждают, что все вещи проходят двойную экспертизу, а корректность проверок подтверждена судами.

Ранее сообщалось, что клиентки OSKELLY жалуются на «палёные» сумки и аксессуары за сотни тысяч рублей. По словам покупательниц, вместо люкса им приходят вещи с потёртостями и дефектами, а в возврате сервис отказывает, ссылаясь на заключение экспертов. Среди упомянутых случаев – поношенные очки Louis Vuitton и сумка Jacquemus с кривыми швами. Некоторые утверждают, что им предлагают просто перепродать товар на той же площадке, «чтобы не терять деньги».

OSKELLY официально отвергла все обвинения.

OSKELLY ответила на обвинения в продаже подделок. Видео © Telegram / OSKELLY

«Мы внимательно относимся к каждому отзыву и с сожалением наблюдаем, как распространяется недостоверная информация, порочащая нашу репутацию», – заявили в компании.

Там добавили, что используют двухэтапную систему экспертизы – такую же, как на зарубежных люксовых ресейл-площадках. Что касается возвратов, компания напомнила, что условия прописаны в публичной оферте, а возврат возможен только при доказанном несоответствии товара заявленному состоянию.

