Регион
1 ноября, 00:30

Московский суд разрешил питомцам справлять нужду во дворах

Обложка © Life.ru

Московский Симоновский суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления, которое обязывало владельца собаки убирать за своим питомцем мочу в общественном дворе. Как сообщает Mash, местную жительницу привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил содержания животных и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, однако суд счёл такие требования неправомерными.

Естественные потребности домашних животных, такие как мочеиспускание, не могут считаться административным правонарушением, в связи с чем дело прекратили.

Ранее появилась инициатива российского Правительства об ужесточении регулирования выгула потенциально опасных пород собак. Кабмин поддержал поправки, которые запрещают выгуливать таких животных детям до 16 лет и пьяным.

BannerImage
