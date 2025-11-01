Московский суд разрешил питомцам справлять нужду во дворах

Московский Симоновский суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления, которое обязывало владельца собаки убирать за своим питомцем мочу в общественном дворе. Как сообщает Mash, местную жительницу привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил содержания животных и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, однако суд счёл такие требования неправомерными.

Естественные потребности домашних животных, такие как мочеиспускание, не могут считаться административным правонарушением, в связи с чем дело прекратили.