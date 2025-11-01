Московский суд разрешил питомцам справлять нужду во дворах
Обложка © Life.ru
Московский Симоновский суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления, которое обязывало владельца собаки убирать за своим питомцем мочу в общественном дворе. Как сообщает Mash, местную жительницу привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил содержания животных и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, однако суд счёл такие требования неправомерными.
Естественные потребности домашних животных, такие как мочеиспускание, не могут считаться административным правонарушением, в связи с чем дело прекратили.
Ранее появилась инициатива российского Правительства об ужесточении регулирования выгула потенциально опасных пород собак. Кабмин поддержал поправки, которые запрещают выгуливать таких животных детям до 16 лет и пьяным.
